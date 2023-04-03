Дети погибших в СВО пензенцев бесплатно отправятся на море

Этим летом все дети пензенцев, участвующих в СВО (мобилизованнных, контрактников и добровольцев), будут отдыхать в загородных лагерях за счет бюджета Пензенской области.
Сейчас таких детей насчитывается 2 150.
Кроме того, детей погибших бойцов бесплатно отправят в лагерь «Приморский».
Для этого в бюджете предусмотрят дополнительное финансирование в 51,3 млн рублей, сообщил на совещании в правительстве области в понедельник, 3 апреля, министр образования региона Алексей Комаров.
Дети из Пологовского района Запорожской области, над которым взяла шефство Пензенская область, бесплатно отдохнут в Крыму. На эти цели потратят 25 млн.
«Переговоры ведутся. В этом году берем смены в июле и августе и отправляем ребят на море», - доложил Комаров.
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