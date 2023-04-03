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Общество

Автомобилисты разрушают места захоронения на Восточном кладбище

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Названа еще одна причина, по которой запрещен проезд автомобилей (кроме некоторых видов) на Восточное кладбище.

Ее в понедельник, 3 апреля, на совещании в администрации города озвучил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов. Он рассказал о случаях нарушения водителями благоустройства: зафиксированы наезды на ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень.

«Было принято решение строго выполнять требования положения об организации ритуальных услуг, содержании мест захоронения и порядке деятельности общественных кладбищ на территории города Пензы, утвержденного постановлением главы администрации города Пензы от 4 февраля 2004 года № 245», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно этому постановлению, на кладбище могут въезжать катафалки, а также машины с пожилыми людьми, гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированные транспортные средства.

Разрешается передвижение на автомобилях для установки или замены могильных сооружений.

Проезд на Восточное кладбище закрыт давно. Пензенцы не раз жаловались в соцсетях, что там установили шлагбаумы. Это усложнило задачу тем, кто приходит убраться на могилах, высадить цветы и так далее. Тогда в администрации города пояснили: ограничения нужны для того, чтобы упорядочить движение граждан.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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