Стало известно, приходить ли в военкомат по электронным повесткам

02.04.2023 | 10:13

В российском законодательстве пока не закреплен электронный способ вызова в военкомат. Повестки должны вручаться призывнику лично, под поспись.

На это указал ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондырев.

«Электронный способ вызова в военкомат в российском законодательстве не определен. Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой», - цитирует Бондарева издание.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали о том, что во время призывной кампании, которая стартовала 1 апреля, повестки будут рассылаться новым способом - через сайт госуслуг.

Виктор Бондарев добавил, что это оповещение в электронном виде, повесткой оно не является.

«По сути это лишь информирование, каждый человек вправе сам решить, откликнуться или проигнорировать приглашение. Нет других способов обязать явиться в военный комиссариат, кроме вручения повестки лично в руки под подпись», - подчеркнул он.

Чтобы повестка, пришедшая в личный кабинет на сайте госуслуг стала такой же, как та, что вручается лично, необходимо внести изменения в закон. Пока этого в планах нет.