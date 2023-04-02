Пензенец усомнился в качественной мойке городских дорог

02.04.2023 | 14:21

Горожанин Александр заявил, что по-настоящему дороги в Пензе, вероятно, не мылись с советских времен.

Свою точку зрения на работу коммунальной техники он высказал на странице губернатора в социальной сети «Одноклассники».

«Раньше проезжало несколько поливомоечных машин сразу, которые большим потоком воды действительно смывали дочиста с асфальта всю грязь в ливневку. А сейчас асфальт просто окропляют водой, грязь становится жидкой. Большую ее часть убирает «букашка», но некоторую, самую мелкую и опасную для здоровья, она размазывает по асфальту. Высыхая, грязь превращается в летучую пыль», - написал Александр.

Мужчина имел в виду такую составляющую городской грязи, как асбест. Он оказывает сильное канцерогенное воздействие на живые организмы. По словам пензенца, именно им дышит население областного центра из-за некачественной уборки улиц.

На обращение горожанина отреагировал представитель областного правительства. Александру пояснили, что в летний период на дорогах осуществляются такие работы, как мойка, увлажнение и поливка.

«Эти виды работ различаются по назначению, расходу воды, технологии, времени и алгоритму проведения. Специализированная техника двигается с определенной скоростью. Количество техники, выполняющей работы, зависит от ширины проезжей части дороги. Также не стоит путать увлажнение дорог и мойку», - указали пензенцу.

В ответ мужчина возразил, что пока не видел настоящей мойки улиц.

«Бывает, приходится и ночью, и рано утром ездить по улицам. Так вот, экономию ресурсов в виде контрпродуктивного окропления асфальта, который ничего заметного не дает и быстро подсыхает, я вижу постоянно. Возможно, мойка производится, но настолько редко и вразрез с нормативами и настолько своеобразно, что наводит на вполне определенные мысли», - высказался он.