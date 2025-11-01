Как в экстремальных шоу: пензячка рассказала о дороге на ул. Горького

01.11.2025 | 09:42

Дорога к административному зданию на Максима Горького, 24а, являет собой полосу препятствий, сообщила жительница Пензы. О проблеме она написала в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

«Ну сколько же можно прыгать через лужи и карабкаться по забору, чтобы попасть в здание? Не первый год разбитое дорожное покрытие приходится преодолевать как полосу препятствий в лучших экстремальных телешоу!» - пожаловалась пензячка.

В подтверждение своих слов она приложила фотографии.

Речь идет о небольшом участке, прилегающем к основной дороге на улице Максима Горького, - между зданием Управления Минюста России по Пензенской области и домом № 18.

«Обязательно нужно написать в приемную президента, чтобы как-то начали действовать власти нашего города?» - задалась вопросом горожанка.