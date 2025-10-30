Завершены основные этапы ремонта на улице Новоселов в Заре

В Заре на улице Новоселов закончили основные этапы ремонта, сообщил в четверг, 30 октября, на своих страницах в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.
Подрядчик обновил дорожное полотно, нанес разметку и сделал тротуар. На отремонтированном участке установили более 200 знаков, часть из них запрещает стоянку большегрузов.
«На эту проблему жители Зари жаловались неоднократно. Фуры парковались на проезжей части и создавали неудобства участникам движения», - написал Денисов.
Сейчас специалисты монтируют остановочные павильоны. На улице появилось 7 конструкций, до конца ноября добавят еще 9.
Начали работы по расширению электросетей. Подрядчик занимается установкой опор со светильниками большой мощности на отрезке от магазина «Заря» до улицы Турищева. Ранее он не освещался.
Всего будет 59 опор.
К ремонту улицы Новоселов в Заре приступили в конце июня. Подрядчик обновил отрезок от трассы М-5 до улицы Турищева.
Новости по теме
- В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- В Кузнецке завершили капремонт 749 метров теплосетей
- В Пензе хотят заменить контроллеры светофоров на нескольких улицах
- Завершен ремонт дорог, проходящих через Городище и Среднюю Елюзань
- На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
- В «Буртасах» для безопасности тренировок обновили освещение
- Участок ул. Ростовской в Пензе перекрыли на несколько дней
- В Пензенской районной больнице завершают ремонт отделений
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!