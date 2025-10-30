Завершены основные этапы ремонта на улице Новоселов в Заре

30.10.2025 | 10:24

В Заре на улице Новоселов закончили основные этапы ремонта, сообщил в четверг, 30 октября, на своих страницах в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

Подрядчик обновил дорожное полотно, нанес разметку и сделал тротуар. На отремонтированном участке установили более 200 знаков, часть из них запрещает стоянку большегрузов.

«На эту проблему жители Зари жаловались неоднократно. Фуры парковались на проезжей части и создавали неудобства участникам движения», - написал Денисов.

Сейчас специалисты монтируют остановочные павильоны. На улице появилось 7 конструкций, до конца ноября добавят еще 9.

Начали работы по расширению электросетей. Подрядчик занимается установкой опор со светильниками большой мощности на отрезке от магазина «Заря» до улицы Турищева. Ранее он не освещался.

Всего будет 59 опор.

К ремонту улицы Новоселов в Заре приступили в конце июня. Подрядчик обновил отрезок от трассы М-5 до улицы Турищева.