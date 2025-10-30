Какие растения помогают прогнать мышей из дома?

Вопрос от интернет-пользователя
Не хочу травить мышей - жалко. Как можно их прогнать из дома, не причинив вреда?
Ответ специалиста
Существует несколько растений, запах которых способен отпугнуть мышей. Среди них:
- мелисса - можно выращивать в огороде или прямо в комнатах в горшках;
- мята - как и мелисса, растет в разных условиях. Не помешает и эфирное масло - его нужно нанести на ватные диски и разместить по углам;
- чеснок - дольки также можно разложить по дому, они сделают жилье менее привлекательным для грызунов;
- лавровый лист - резкий запах отпугивает мышей.
Используя разные методы, важно не забывать об элементарных вещах: правильно хранить продукты и регулярно проводить уборку.
