Какие растения помогают прогнать мышей из дома?

30.10.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Не хочу травить мышей - жалко. Как можно их прогнать из дома, не причинив вреда?

Ответ специалиста

Существует несколько растений, запах которых способен отпугнуть мышей. Среди них:

- мелисса - можно выращивать в огороде или прямо в комнатах в горшках;

- мята - как и мелисса, растет в разных условиях. Не помешает и эфирное масло - его нужно нанести на ватные диски и разместить по углам;

- чеснок - дольки также можно разложить по дому, они сделают жилье менее привлекательным для грызунов;

- лавровый лист - резкий запах отпугивает мышей.

Используя разные методы, важно не забывать об элементарных вещах: правильно хранить продукты и регулярно проводить уборку.