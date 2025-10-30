Ликбез

Какие растения помогают прогнать мышей из дома?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Не хочу травить мышей - жалко. Как можно их прогнать из дома, не причинив вреда?

Ответ специалиста

Существует несколько растений, запах которых способен отпугнуть мышей. Среди них:

- мелисса - можно выращивать в огороде или прямо в комнатах в горшках;

- мята - как и мелисса, растет в разных условиях. Не помешает и эфирное масло - его нужно нанести на ватные диски и разместить по углам;

- чеснок - дольки также можно разложить по дому, они сделают жилье менее привлекательным для грызунов;

- лавровый лист - резкий запах отпугивает мышей.

Используя разные методы, важно не забывать об элементарных вещах: правильно хранить продукты и регулярно проводить уборку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети