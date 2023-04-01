Ко Дню Победы в Пензе стилизуют остановочные павильоны

В пятницу, 31 марта, в администрации Пензы обсудили празднование Дня Победы, которое начнется уже 6 мая.
Начальник городского управления культуры Вера Фейгина рассказала о концертах, которые пройдут на разных площадках города, в том числе в скверах Бессмертного полка и «Журавли», на Юбилейной площади.
По традиции в областном центре пройдут патриотическая акция «Звезда памяти», шествие «Бессмертного полка», легкоатлетическая эстафета.
«Пензенцев ждет насыщенная программа, которая будет идти на протяжении четырех дней», - сообщила Фейгина.
Для создания праздничного настроения включат иллюминацию - гирлянды-триколоры на мостах и путепроводах, растяжки на автомагистралях. Также планируется разместить по городу баннеры, посвященные 9 Мая, и стилизовать остановочные павильоны на проспекте Победы.
Кроме того, на совещании обсудили вопрос благоустройства. Так, по пути следования «Бессмертного полка» нужно привести в порядок опоры освещения, ограждения, остановки.
Также будут активизированы работы по санитарной очистке памятных мест и братских захоронений, сообщили в пресс-службе мэрии.
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