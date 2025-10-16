В Райках начали демонтировать «лежачие полицейские»

16.10.2025 | 12:15

В Пензе приступили к демонтажу искусственных неровностей в частном секторе на улице Ключевой (Райки). Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

«Лежачие полицейские» появились на дороге незаконно. Работы по их ликвидации проводит «Пензавтодор».

«Незаконные неровности часто устанавливаются без соответствующего разрешения. Данные сооружения наносят вред транспортным средствам, увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий и снижают пропускную способность улиц», - пояснили в управлении.

Ранее искусственные неровности появились в Кузнецке на улице Чкалова - в районе центрального кладбища - перед пешеходным переходом и за ним. Их разместили для снижения аварийности, а горожан попросили быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Также разметку «Искусственная неровность» планировали сделать у гимназий № 1 и 9, школ № 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 17, детсадов № 1, 24 и 37, а также на перекрестке улиц Кирова и Фабричной, в районе центральной базы на улице Радищева, на Правды, 38, и Дарвина, 18, в Кузнецке.