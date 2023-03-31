В Пензе показали оружие украинских боевиков

31.03.2023 | 18:58

«Уважаемые товарищи, задание на призыв является государственной задачей. И она будет выполнена - другого подхода не может быть», - констатировал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Приступят к ее реализации уже в самое ближайшее время. Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве. По всей стране, в том числе и в Пензенской области, он начнется 1 апреля.

Все подробности предстоящих мероприятий обсудили на трехдневном инструкторско-методическом сборе. Уже проведены занятия с врачами-специалистами, сотрудниками военкоматов, финишная прямая - пленарное заседание с представителями власти и военными комиссарами всего региона.

«Больших изменений не будет, призыв-весна/лето - более 1 300 человек. Он немного увеличен, но в рамках тех призывов, как у нас были. Нового ничего не предвидится», - сообщил Андрей Сурков.

Традиционно парни проходят службу практически во всех родах войск, причем везде состоят на довольно высоком счету. Так, по итогам призывных мероприятий за 2022 год Пензенская область была признана лучшей среди всех субъектов Центрального военного округа. Подобной награды в регионе не было уже долгие годы.

«Учитываются количественные и качественные характеристики призывного ресурса, который мы отправили в Вооруженные силы Российской Федерации», - объяснил Андрей Сурков.

В фойе сборного пункта открылась большая выставка, подготовленная юнармейцами, военнослужащими, участниками ветеранских организаций. Представлено множество экспонатов времен Великой Отечественной, но особое место занимают оружие и экипировка солдат.

Гранатомет, разработанный Израилем и Германией, так близко нечасто можно видеть. Его используют украинские боевики.

«Но он им не сильно помогает», - заявил солдат.