В Пензе не нашли смысла в установке контейнеров для сбора пластика

31.03.2023 | 11:58

В Пензе пока не идет речь о раздельном сборе мусора, несмотря на то что на некоторых контейнерных площадках имеются емкости для пластика.

На проблему указал депутат Олег Шаляпин во время выступления заместителя мэра по городскому хозяйству Руслана Тинчурина на сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

«У нас есть контейнерные площадки, куда складываются твердые бытовые отходы, а рядом – для пластика есть. Пластик отдельно вывозят? Я наблюдал такую картину: подъезжает мусоровоз, сначала - контейнеры, а следом - пластик в тот же кузов. Смысл тогда устанавливать этот контейнер для пластика?» - спросил он Тинчурина.

Тот пообещал ужесточить требования к организации, которая занимается вывозом мусора, провести беседу с ее сотрудниками.

«Не промониторите вы никогда, кто какой контейнер куда погрузил. Для этого должны быть условия. Мусор, который собирают раздельно, надо, по крайней мере, отдельно складировать и потом утилизировать. У нас этого нет», - резюмировал председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Тинчурин в ответ пообещал собрать сотрудников организации, которая вывозит мусор, и поговорить с ними.

Контейнеры по сбору пластика выставляет на площадках «Пензавторсырье», однако заместителя мэра затруднился назвать их количество в городе. В любом случае в них попадает не весь пластик. Так, пакеты попадают в общую кучу мусора и вывозятся на полигон.

«Наведите порядок. Это экология, это наши дети, внуки, мы сами скоро будем задыхаться», - обратился к Тинчурину депутат Юрий Зиновьев.

В целом депутаты негативно оценили работу администрации в сфере охраны окружающей среды: с трудом вывозятся стихийные свалки, нет борьбы с попаданием автомобильного масла в почву, не организован раздельный сбор мусора, не очищаются реки так далее.

«Мы упускаем экологию уже в течение многих лет. Системную работу в этом направлении надо организовывать. Давайте этим заниматься», - резюмировал Владимир Мутовкин.