Сетевое издание|18+|Пятница|31 мар 2023|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Инспекторы Ространснадзора выявили в Засечном нелегального перевозчика

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 29 марта, сотрудники территориального отдела по Пензенской области Межрегионального управления Ространснадзора по ПФО выявили незаконную перевозку пассажиров на «Газели» из Заречного в Засечное.

Автобус остановили на улице Фонтанной в Засечном для проверки. Оказалось, что лицензии у перевозчика нет и не пройден технический осмотр.

Внутри находились 8 пассажиров, каждый из них отдал за проезд 100 рублей.

Водитель (он же собственник «Газели») признался, что перевозил людей таким образом не впервые, и заявил, что не знал о необходимости иметь лицензию.

Инспектор Ространснадзора вынес в отношении мужчины постановление за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и оштрафовал его на 1 500 рублей.

Дополнительно был составлен протокол об административном правонарушении - за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Санкция соответствующей статьи КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа для физических лиц в размере 50 000 рублей. Дело направлено в суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте