Инспекторы Ространснадзора выявили в Засечном нелегального перевозчика

31.03.2023 | 14:10

В среду, 29 марта, сотрудники территориального отдела по Пензенской области Межрегионального управления Ространснадзора по ПФО выявили незаконную перевозку пассажиров на «Газели» из Заречного в Засечное.

Автобус остановили на улице Фонтанной в Засечном для проверки. Оказалось, что лицензии у перевозчика нет и не пройден технический осмотр.

Внутри находились 8 пассажиров, каждый из них отдал за проезд 100 рублей.

Водитель (он же собственник «Газели») признался, что перевозил людей таким образом не впервые, и заявил, что не знал о необходимости иметь лицензию.

Инспектор Ространснадзора вынес в отношении мужчины постановление за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и оштрафовал его на 1 500 рублей.

Дополнительно был составлен протокол об административном правонарушении - за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Санкция соответствующей статьи КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа для физических лиц в размере 50 000 рублей. Дело направлено в суд.