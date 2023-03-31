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Общество

Для пензенских электричек назначили дополнительные остановки

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С субботы, 1 апреля, некоторые пригородные поезда в Пензенской области будут останавливаться на дополнительных (летних) остановках.

Они расположены вблизи дачных поселков и садов.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги, дополнительные остановки назначены для следующих поездов:

- № 7236 Пенза-I (отправление в 20:19) - о. п. 742-й км (прибытие в 20:54, отправление в 20:55) - Кузнецк (прибытие в 22:33);

- № 7237 Кузнецк (отправление в 05:14) - о. п. 742-й км (прибытие в 06:39, отправление в 06:40) - Пенза-I (прибытие в 07:18).

Время местное.

«Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам»», - напомнили в пресс-службе.

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