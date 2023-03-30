Зареченка потребовала раздавать бесплатно бутилированную воду

30.03.2023 | 08:53

Жители Заречного жалуются на неприятный запах и вкус воды, текущей из кранов. Сообщения от разгневанных горожан появились на странице главы города Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте».

«Что у нас в городе с питьевой водой? С сегодняшнего дня невозможно воняет химией!!! Даже умываться противно. В чем дело?», «Пахнет химикатами и имеет странный привкус даже после кипячения», - пишут горожане.

Зареченцы уточнили: вода с дурным запахом наблюдается на улицах Светлой, Победы, Ленина, Моховой, Ахунской.

В администрации Заречного пояснили: «В связи периодом паводков изменился состав воды в Сурском водохранилище. В соответствии с технологией очистки на водопроводных сооружениях в воду добавляются специальные реагенты, которые приводят показатели к нормативам, установленным в требованиях санитарно-эпидемиологических правил. Изменения во вкусе и запахе воды связаны с обозначенными реагентами. Данные меры являются временными, просим наших жителей отнестись к этому с пониманием».

Еще одно разъяснение дали в ГК «ЭнергоПромСервис»: «Появившийся землистый запах и привкус не оказывает вредного воздействия на человека и соответствует СанПиН 1.2.3685-21. На водопроводных очистных сооружениях контроль качества воды по мутности, щелочности и содержанию остаточного хлора осуществляется ежечасно на всех стадиях ее очистки. Ежедневно вода исследуется на цветность, запах, привкус, водородный показатель, алюминий и микробиологические показатели».

Также отмечается, что в 25 точках распределительной сети города еженедельно отбираются пробы питьевой воды, которые исследуются на мутность, цветность, запах, привкус, остаточное содержание хлора и микробиологические показатели. По всем показателям вода соответствует санитарным нормам и правилам.

Однако такие доводы не удовлетворили зареченцев. Одна из горожанок предложила за счет городского бюджета развозить по дворам бутилированную воду и раздавать ее бесплатно.

«По жировке мы платим за ПИТЬЕВУЮ воду, а ее пить, даже кипяченую, невозможно!!!» - обосновала она свои претензии.