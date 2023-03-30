На форум школьного самоуправления в Пензу съехались 400 участников

30.03.2023 | 20:52

Пилотный форум школьного самоуправления, состоявшийся в прошлом году, прошел удачно, и теперь, в 2023-м, вместо 120 собрал 400 участников - не только из Пензы, но и области.

«Детей в течение двух дней смогут обучить лидерским качествам, ораторскому искусству, навыкам новых компетенций XXI века, ведь современный мир меняется и нужно подстраиваться под него активно и информативно», - подчеркнул председатель общественно-молодежного совета при Пензенской городской думе Владимир Обухов.

«Я встретил здесь много молодых людей с горящими глазами, одухотворенными, заряженными на ту деятельность, которой они занимаются. Я увидел огромный интерес и различные направления деятельности. Какое бы направление мы ни взяли, везде ребята увлечены», - отметил председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин.

Для этого постарались представители молодежных организаций. Ульяна Бояринцева и Алина Мурманская участвуют в движении «Волонтеры-медики».

«У нас в Пензенской области открыт 41 волонтерский школьный отряд, где ребята принимают участие в различных акциях. Они могут ходить в больницы, чтобы помогать врачам, выезжают на региональные и всероссийские форумы», - сообщила Ульяна Бояринцева.

Для своего мастер-класса девушки выбрали тему «Кадровое донорство». Такое название носит один из курсов волонтерского объединения.

«Мы продвигаем «Волонтеров-медиков», чтобы к нам как можно больше пришло школьников, чтобы они познали себя в различных направлениях. И профориентация в медицину», - поделилась Алина Мурманская.

Пока одни рассказывали о здоровье человека, у соседнего стенда расположились те, кто заботится о здоровье окружающего мира. Это представители городского отделения Всероссийского общества охраны природы, которое в следующем году отметит свое 100-летие.

«Мы проводим экологические уроки, организуем сбор вторичного сырья, у нас есть своя выставка про отходы «Мусариум», в рамках которой мы рассказываем школьникам историю мусора и правила обращения с отходами. Также рассказываем о тех экологических привычках, которые каждый может применять в своем быту», - объяснила председатель пензенского отделения Всероссийского общества охраны природы Алина Можачкина-Грибанова.

На мастер-классах, лекциях и церемонии награждения программа не закончилась. Школьников объединили в команды, с ними провели интерактив на тему нетворкинга (создания полезных связей). Дальше были игры. Цель - командное взаимодействие.

В завершении форума каждый участник получил сертификат. Затем ребята продолжат обучение в школе лидеров «Росток».