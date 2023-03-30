Дорогу на Карпинского в последний раз отремонтировали по гарантии

30.03.2023 | 18:56

Улицу Карпинского отремонтировали в 2018 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Затем в течение пяти лет подрядная организация обязалась устранять все возникающие дефекты покрытия. В 2023-м она сделала все здесь согласно договору в последний раз.

«Поэтому мы особое внимание уделяем таким объектам, где в текущем году гарантийные сроки заканчиваются, и подрядным организациям пишем предписания для устранения выявленных недостатков», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

На улице Карпинского возникшие после зимы локальные разрушения сначала отфрезеровали, потом залили горячим асфальтом. Также подрядчик выполнил свои гарантийные обязательства и по другим объектам.

«По Суворова они прошли, локально устранили имеющиеся разрушения. Перекресток Бакунина с Кирова - там тоже было локальное разрушение, они его устранили. На Измайловском путепроводе - тоже. В Ахунах - улица Мичурина, улица Входная, Автономная», - рассказал Михаил Парастаев.

Ремонтные работы на улице Карпинского были выполнены в течение дня.