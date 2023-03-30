Сетевое издание|18+|Четверг|30 мар 2023|20:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Дорогу на Карпинского в последний раз отремонтировали по гарантии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Улицу Карпинского отремонтировали в 2018 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Затем в течение пяти лет подрядная организация обязалась устранять все возникающие дефекты покрытия. В 2023-м она сделала все здесь согласно договору в последний раз.

«Поэтому мы особое внимание уделяем таким объектам, где в текущем году гарантийные сроки заканчиваются, и подрядным организациям пишем предписания для устранения выявленных недостатков», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

На улице Карпинского возникшие после зимы локальные разрушения сначала отфрезеровали, потом залили горячим асфальтом. Также подрядчик выполнил свои гарантийные обязательства и по другим объектам.

«По Суворова они прошли, локально устранили имеющиеся разрушения. Перекресток Бакунина с Кирова - там тоже было локальное разрушение, они его устранили. На Измайловском путепроводе - тоже. В Ахунах - улица Мичурина, улица Входная, Автономная», - рассказал Михаил Парастаев.

Ремонтные работы на улице Карпинского были выполнены в течение дня.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте