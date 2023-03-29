Пензячка обвинила коммунальщиков в излишнем шуме

29.03.2023 | 15:42

Шум машин, убирающих улицы в ночные часы, мешает жителям Пензы. Сон людей прерывается, это плохо сказывается на их самочувствии.

Пензячка Наталья предложила управлению ЖКХ города подумать над графиком уборки улиц или заменить технику.

«При выборе машин для уборки обращайте, пожалуйста, внимание на уровень шума при работе. Сегодня с 4 часов утра(!!!) пылесосили Кулакова и Пушкина. Все жители лишились сна и ощутили себя на взлетной полосе аэродрома. Это при том, что тишину по закону ПО необходимо соблюдать с 23 до 6 утра. Тут или технику нужно менять, или график уборки. За чистоту конечно спасибо!» - написала женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель управления ЖКХ города ответил, что существуют планы благоустройства, в соответствии с которыми убирать и мыть улицы могут с 22:00 до 7:00.

«Данные работы выполняются именно в ночное время, так как в это время дороги и парковочные карманы наиболее свободны от автомобилей, а на тротуарах снижен пешеходный поток», - пояснили Наталье.

Горожанка в ответе указала, что жителей разбудила не поливомоечная машина, а та, что пылесосит проезжую часть. «Реально как взлетающий самолет. Это шумный вид работ, который запрещено производить в ночное время», - указала она.

Женщина добавила, что дорогу из шести полос убирала только одна машина, поэтому водителю потребовалось не раз разворачиваться и возвращаться.

«Более часа не спали жители домов вдоль Пушкина и Кулакова, в том числе дети. С 4 утра до 5:10. Вы же не пылесосите дома в 4 утра, и ваши соседи тоже разумные люди наверняка. Почему же такое негуманное отношение к горожанам со стороны Управления ЖКХ?» - спросила Наталья.

В сообщении от организации ей объяснили, что в другое время «выполнение данных работ не представляется возможным».

Горожанка пообещала обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты измерили уровень шума и оштрафовали коммунальщиков.

В комментарии пришел и сотрудник указанного ведомства. Он написал, что Наталья может оставить жалобу на сайте Роспотребнадзора или же позвонить по номеру 66-09-48 для консультации.