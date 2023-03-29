Пензенские бизнесмены смогут нанимать на работу осужденных

29.03.2023 | 15:23

Российские предприниматели смогут нанимать на работу осужденных, которых суд приговорил к принудительным работам.

Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 29 марта, сообщает «Парламентская газета».

Документ представил сенаторам член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. По его словам, в 2023 году по новым правилам к работе могут быть привлечены порядка 3 000 осужденных.

Однако прежде должно пройти 180 дней после вступления закона в силу. Так что бизнесмены смогут нанимать работников, находящихся не в ладах с Уголовным кодексом, не раньше чем через полгода.

Ранее стало известно о предложении переводить заключенных в колонии тех регионов, где не хватает рабочих рук, но достаточно незадействованного оборудования. Именно там осужденные, не востребованные на прежнем месте отбытия наказания, будут полноценно трудиться. К числу регионов, которые могут принять осужденных из других колоний, относится и Пензенская область.