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Общество

В пензенские колонии хотят перевести осужденных из других регионов

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Заключенных предлагают переводить в колонии тех регионов, где они могут полноценно трудиться.

Соответствующий законопроект разработал глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке отмечается, что общественно полезный труд осужденных является средством исправления и обязанностью, одним из составляющих процесса отбывания наказания. Привлечение к труду – не волеизъявление осужденного, а требование уголовно-исполнительного законодательства.

При этом в ряде исправительных учреждений остро не хватает свободных трудовых ресурсов из числа осужденных при наличии незадействованного производственного оборудования. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Пензенской области и ряде других регионов.

В других же субъектах, напротив, трудовые ресурсы имеются в значительном количестве, но нет возможность их стопроцентного устройства.

В связи со сложившейся ситуацией предлагается внести изменения в статью 73 УИК РФ, чтобы обеспечить заключенных полной занятостью «с целью обеспечения погашения исковых требований (ущерба), а также возмещения расходов, затраченных на содержание осужденных в период отбывания наказания».

Кроме того, по мнению Андрея Кутепова, работа в период отбывания наказания поможет более быстрой ресоциализации осужденных: они не утратят профессиональные навыки и смогут продолжить трудиться после освобождения.

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