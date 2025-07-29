В мэрии состоится день открытых дверей для предпринимателей

В среду, 30 июля, в администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4) состоится день открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса.
Их ждут с 11:00 до 13:00 в кабинете 202. Предварительная запись ведется по телефону 68-28-31.
«Формат мероприятия - индивидуальные консультации с руководителями структурных подразделений администрации города и иных органов местного самоуправления», - сообщили в мэрии.
С представителями бизнеса и самозанятыми пензенцами будут общаться сотрудники управлений муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, развития предпринимательства, правового управления и отдела муниципального земельного контроля.
Цель - оказание консультационной помощи представителям бизнеса и оперативное решение вопросов, возникающих в процессе их деятельности.
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