В Кузнецке у директора мебельной фирмы забрали 6 млн рублей

13.08.2025 | 09:45

В Кузнецке мошенник в течение нескольких дней обманывал 54-летнюю женщину, директора мебельной компании, и выманил у нее миллионы рублей.

Аферист написал кузнечанке в одном из мессенджеров, представившись соучредителем фирмы. У женщины не возникло сомнений в личности мужчины, ведь деловую переписку они вели как раз таким образом.

«Компаньон» сообщил женщине о необходимости оплатить техническое обслуживание и сопровождение по одному из заключенных договоров и попросил перевести 960 000 рублей на указанный им счет.

На следующий день мужчина позвонил и снова попросил о перечислении денег за оказанные услуги. Сославшись на плохую мобильную связь, «соучредитель» возобновил диалог в мессенджере и прислал директору платежный документ на сумму свыше 1 млн 600 тыс. рублей.

«Общение в мессенджере между ними продолжалось несколько дней. Так, в период с 22 по 28 июля текущего года потерпевшая перевела на указанные злоумышленником счета денежные средства общей суммой более 6 100 000 рублей раздельными платежами», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Обман кузнечанка раскрыла случайно. Она позвонила настоящему компаньону и спросила, все ли переведенные средства дошли до заказчиков. Мужчина ответил, что не в курсе происходящего и не переписывался с ней в мессенджере. Директор обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.