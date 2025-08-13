ВТБ объединил сервисы для бизнеса и личных финансов

13.08.2025 | 12:01

Erid: 2VfnxvVarSk

ВТБ запустил пакетное предложение «Бизнес-премиум» для клиентов-физлиц, которые представляют юридические лица или работают как индивидуальные предприниматели. По оценкам банка, оно будет актуально более чем для 2 млн клиентов ВТБ.

Новое предложение включает специальные условия при открытии расчетного счета для бизнеса и пакет премиального обслуживания для руководителей. Это первый такого рода комплексный продукт на рынке, объединяющий услуги для розничных и корпоративных клиентов. Бизнес-клиенты получают премиальное обслуживание как физлица без дополнительных требований.

Сейчас банк адресно предлагает новую услугу почти 200 тысячам действующих клиентов. В ближайших планах - сделать ее доступной для новых и действующих клиентов банка во всех каналах обслуживания.

«Мы разработали комплексное предложение, которое объединяет привилегии и специальные условия обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса - юридических лиц и для их руководителей - физических лиц. По нашей оценке, более 2 млн розничных клиентов ВТБ заняты в бизнесе - это или предприниматели, или представители компаний. Мы уверены, что «Бизнес-премиум» поможет им получить все необходимые банковские услуги в одном месте, на улучшенных условиях и в удобном формате», - отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

В комплексный продукт «Бизнес-премиум» для предпринимателей и компаний входит годовое обслуживание расчетного счета со скидкой 50% в рамках пакета услуг «Самое важное» или «Все включено», повышенная ставка по депозитам и неснижаемым остаткам, а также эквайринг без комиссии на 3 месяца при обороте до 500 тыс. рублей в месяц. Компаниям доступны переводы без комиссии в адрес физлиц до 500 тыс. рублей, неограниченные и бесплатные переводы дивидендов и всех видов доходов от трудовой деятельности, ИП - бесплатные и безлимитные переводы на личные счета и карты. Еще одно преимущество - персональный менеджер, который становится не только консультантом по развитию бизнеса, но и личным финансовым советником для предпринимателей.

Руководителям компаний и индивидуальным предпринимателям доступны пакеты услуг «Привилегия» или «Прайм» без дополнительных требований к выполнению условий бесплатного обслуживания, а также повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам, страхование в путешествиях, снятие наличных без комиссии и другие услуги.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.