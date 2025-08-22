СБП: банк «Кузнецкий» запустил сервис приема платежей для бизнеса

22.08.2025 | 15:15

Банк «Кузнецкий» предлагает клиентам возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в терминалах через СБП. Преимуществами системы являются низкие комиссии (до 0,7% за платеж в зависимости от сферы деятельности компании) и простота подключения.

Этот инструмент позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям существенно повысить эффективность расчетов и получать оплату, даже когда у покупателя нет с собой банковских карт и наличных.

«Мы создаем для торговых точек комфортные условия для приема оплаты от клиентов и предоставляем новые возможности для повышения эффективности бизнеса. Банк активно расширяет линейку продуктов и сервисов, предлагая выгодные решения для МСП», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса банка «Кузнецкий» Денис Коряжкин.

С подробной информацией об услуге для бизнеса можно ознакомиться на официальном сайте, в офисах банка или по телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.