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Общество

Дороги Пензы: когда и как будет наводиться порядок

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В среду, 29 марта, заместитель председателя Пензенской городской думы Юрий Зиновьев вместе с коллегой-депутатом Игорем Костиным и заместителем мэра по городскому хозяйству Русланом Тинчуриным проехал по Пензе, чтобы оценить состояние города после окончания зимы и перед началом дорожных работ.

Автобус с комиссией и представителями СМИ двинулся от мэрии на запад. На улице Бакунина Юрий Зиновьев обратил внимание на собранные в кучи листья и уже набитые пластиковые мешки, ожидающие вывоза. «Хорошо, что жители такие активисты - выходят на уборку», - оценил он. «Не только жители, но и мы работаем! Просто плоды наших трудов видно, а сами люди - невидимки» - шутливо откликнулся Тинчурин. И уже серьезно доложил: по утрам он с представителями дорожно-коммунальных служб объезжает город.

«Каждый день в шесть утра. Приглашаю! Это только первую неделю тяжело, а потом привыкаешь», - обратился заммэра к журналистам.

Первую остановку автобус сделал на улице Суворова. Участники объезда обратили внимание на скопившиеся на асфальте грязь и песок. «Этой таблицей Менделеева люди дышат!» - сделал замечание Зиновьев.

Как по заказу появилась поливальная машина.

«Это к вашему приезду приурочено?» - не могли не поинтересоваться журналисты. Члены комиссии горячо заверили: никто не знал, что они появятся именно здесь и именно в этот час. Водитель поливалки окатил тротуар, не спеша выехал на проезжую часть и двинулся по ней.

Юрий Зиновьев заметил, что раньше можно было наблюдать больше людей с совковыми лопатами и метлами. «Ручной труд используется и сейчас, но его постепенно вытесняет техника», - пояснил Руслан Тинчурин.

«Да, техники у нас много, но надо, чтобы она вся работала и чтобы горожане видели результаты», - подчеркнул Зиновьев.

Особый акцент он сделал на ямах на проезжей части, оставленных ресурсоснабжающими организациями после земляных работ в ожидании асфальтировки. По словам депутата, в этом году разрытий меньше, чем в прошлые времена. Адреса особо крупных провалов известны: Краснова, 40, Калинина, 150, проспект Строителей, 48. Последнюю яму и осмотрели члены комиссия.

Они убедились: квадратный кусок проезжей части огорожен со стороны движения машин, на металлическом листе прикреплены соответствующие знаки.

Руслан Тинчурин напомнил: существуют сроки восстановления асфальтового покрытия. Причем асфальтировка должна проводиться так называемыми картами – от бордюра до следующей полосы движения, чтобы асфальт в дальнейшем не просаживался.

«Нарушения асфальтового покрытия нужно срочно устранять», - подчеркнул Зиновьев. Он отметил, что не всегда ресурсники устанавливают ограждения в местах раскопов, а это грозит горожанам травмами, а виновникам - штрафами.

Не могла не зайти речь и о разметке. Тинчурин рассказал, что большая ее часть - 135 объектов - будет наноситься термопластиком. Его уже закуплено 220 тонн: 160 тонн поступят в начале апреля, остальное - в конце. Еще на 100 объектах разметку сделают краской, ее закуплено 135 тонн.

«По итогам зимы много ям на дорогах. Зимой мы их устраняли литым асфальтом, сейчас - горячим. Будем участки с ямами и провалами устранять дорожными картами. Адресный список уже подготовлен, ждем благоприятных погодных условий», - отметил Руслан Тинчурин.

«Надо уже сейчас готовиться к работе, чтобы разметка появилась не к осени и уплыла зимой. Как только будут подходящие погодные условия и асфальт прогреется, нужно приступать», - отметил зампред думы.

Подводя итоги выезда, Юрий Зиновьев резюмировал: «Давайте смотреть, анализировать, делать выводы и работать!»

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