Мэр Кузнецка поручил убрать бездомных собак с улиц «любой ценой»

28.03.2023 | 10:57

В понедельник, 27 марта, на совещании в администрации Кузнецка мэр Сергей Златогорский вновь обсудил ситуацию с агрессивными собаками в городе.

На минувшей неделе одна из них напала на ребенка и покусала его. Травмы, по словам мэра, некритичны.

«Я так понимаю, эта собака на самовыгуле. Вы ее найдите. Хозяина этого найдите», - поручил Златогорский.

Он добавил, что около 90% псов, которые бегают по городу, имеют хозяев и находятся на самовыгуле. «Такое свинство человеческое», - резюмировал он.

Оставшиеся 10% собак надо убрать с улиц «любой ценой», подчеркнул мэр.

«Что касается концентрации собачонок на предприятиях, ко мне приглашайте руководителей этих предприятий. Что за клубы любителей животных за счет жителей города? Есть у нас конкретные адреса, они обещали там поправить ситуацию», - высказался Златогорский.

Он отметил, что администрации предприятий должны следить, чтобы их собаки находились за забором, а не на прилегающих улицах.

Беспризорные животные давно беспокоят кузнечан. В соцсетях они делятся фото и видео с ними, сбившимися в стаи, агрессивно ведущими себя, пишут о местах, где псов больше всего.

Сергей Златогорский неоднократно утверждал на совещаниях, что большинство собак имеют дом, но их отпускают на самовыгул, и критиковал таких владельцев.

«Надо бы отдельный пансион сделать для хозяев этих собак. Вот посадить их в клетку на полчаса с какой-нибудь большой и злой собакой, чтоб они поняли, как на их брошенных собачонок реагирует простое население, проходящее с детьми! Но, к сожалению, такого нельзя делать», - говорил он на планерке 13 марта.