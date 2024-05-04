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Общество

В Пензе прошла репетиция праздничного авиашоу

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В субботу, 4 мая, в Пензе прошла репетиция авиашоу, которое состоится в День Победы. В небе над областным центром появились самолеты малой авиации.

Планируется, что 9 Мая праздник начнется в 10:30 около Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Горожане увидят 7 воздушных судов, которые будут пролетать на высоте 450-500 метров.

На данный момент программа включает в себя 4 части. Сначала 3 двухмоторных самолета-амфибии выстроятся в клин и пустят белый дым. Затем пилоты на 2 самолетах выполнят фигуру «приветствие крыльями».

В 3-й части пилоты на 2 АН-2 разбросают над пензенцами информационные листовки. После этого 3 самолета распылят триколор.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Роман Ковалишин рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ», что существует вероятность включения в программу 5-й части, если ее успеют доработать к празднику.

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Источник — видео «Просто Пенза»
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