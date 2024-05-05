В Пензенской области ветеранам раздадут 179 праздничных наборов

05.05.2024 | 10:45

В Пензенской области ко Дню Победы ветеранам вручат 179 праздничных наборов. Подарки достанутся участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда.

Также наборы полагаются военным, которые проходили службу в течение 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го в воинских частях, учреждениях, учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии.

«В состав праздничного набора традиционно входят колбасные изделия, консервы, овощи и фрукты, кондитерская продукция, чай и поздравительная открытка с теплыми словами благодарности и пожеланиями бодрости духа от главы региона», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на сегодняшний день в регионе проживают 3 272 ветерана Великой Отечественной войны, в их числе 179 участников войны и приравненных к ним категорий граждан.

На конец апреля 2023-го в области было зарегистрировано 238 ветеранов, многим из них исполнилось 100 лет.