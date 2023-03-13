Глава Кузнецка рассказал, что сделал бы с хозяевами собак на самовыгуле

В понедельник, 13 марта, глава Кузнецка Сергей Златогорский распорядился отловить собак в районе детской больницы.
«Я понимаю, что это на самовыгуле в основном. Что там надо бы отдельный пансион сделать для хозяев этих собак. Вот посадить их в клетку на полчаса с какой-нибудь большой и злой собакой, чтоб они поняли, как на их брошенных собачонок реагирует простое население, проходящее с детьми! Но, к сожалению, такого нельзя делать, поэтому давай вот отряд, который около детской больницы, - прореди его», - обратился глава Кузнецка к директору МКУП «Зеленый город» Наилю Усманову.
Тот заверил, что бригада выехала на место еще с утра.
Сергей Златогорский, продолжая тему, констатировал, что исчезнут собаки ненадолго.
«Горожане должны понимать, что мы поймали, обработали и отпустили. Они вернутся туда же, где мы их взяли. К сожалению, такой закон», - пояснил он.
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