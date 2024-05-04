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Общество

В Пензенской области ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

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В воскресенье, 5 мая, погода не порадует жителей Пензенской области. Как сообщили в Приволжском УГМС, из-за прихода атмосферного фронта на территории всего региона ожидаются интенсивные дожди, местами с грозами.

По данным главного регионального управления МЧС, порывы юго-западного ветра могут достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха будет 0...+5 градусов. В большинстве районов велика вероятность заморозков до -3 в воздухе и на поверхности почвы. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В народном календаре 5 мая - день Луки. В этот день было принято высаживать лук, который широко применялся как в русской кухне, так и в народной медицине.

Однако на этот раз современным дачникам и огородникам, вероятно, придется отказаться от традиции предков из-за непогоды.

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