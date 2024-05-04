В Пензе у водоемов появились таблички «Купаться запрещено»

04.05.2024 | 11:36

Пензенцы еще не открыли купальный сезон: погода не располагает к водным процедурам на свежем воздухе.

Тем не менее в областном центре уже начали готовить пляжи к массовому посещению.

В пятницу, 3 мая, сотрудники администрации Ленинского района и представители управления по делам ГОЧС побывали у водоема «Ласточкины горы» в районе 3-го Объединенного проезда, а также на Суре в районе улиц Пески и Лебедевской.

Участники рейда разместили на берегах предупреждающие знаки - информационные таблички с надписью «Купаться запрещено».

«С отдыхающими провели беседу о запрете купания в несанкционированных местах и недопустимости нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вблизи водоемов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.