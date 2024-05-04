Пенза обновила рекорд по минимальной суточной температуре

04.05.2024 | 16:15

В субботу, 4 мая, Пенза обновила суточный рекорд холода. Отметка достигла -3,6 градуса, тогда как прежний показатель, зарегистрированный в 1995 году, составил -2,3 градуса.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он указал, что суточный рекорд минимальной температуры воздуха изменился также в подмосковной Коломне (-3,6 градуса, что на 0,5 ниже температуры, зарегистрированной 55 лет назад).

Третьим городом с обновленным результатом стал Тамбов, где зарегистрирована температура -5,8 градуса (в 1999 году было -2,6). Причем в этом городе рекордный минимум актуализируется второй день подряд, отметил Михаил Леус.

По ожиданиям синоптиков, в воскресенье, 5 мая, в Пензенской области ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Полный прогноз читайте здесь.