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Общество

В Кузнецке отказались от привычной схемы празднования 9 Мая

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В Кузнецке хотят провести 9 Мая «на высоком уровне». Мероприятия обсудили на совещании в администрации города в четверг, 2 мая.

Как сообщил глава Кузнецка Сергей Златогорский, День Победы в этом году будет праздноваться «не в традиционной схеме». Отменены салют и шествие «Бессмертного полка», а также перенесено время мероприятия на Холме Славы - на 9:00.

«Почему? Потому что основное федеральное мероприятие в 10 часов – Парад. Мы, как правило его не видим, а его надо смотреть», - пояснил глава города.

На площади у администрации установят экраны для трансляции шествия в Москве. Все желающие смогут его увидеть.

«Центром праздничной программы будет концерт, и потом - минута молчания», - добавил Златогорский.

По его словам, вместо праздничного шествия в Кузнецке организуют митинг.

«Надо определить, кого мы приглашаем. Ну а кто сам придет, тот придет. Весь день доступ на Холм Славы будет открыт, Вечный огонь будет гореть, ну и музыка по городу. То есть 9 Мая должно пройти на высоком уровне с учетом времени, которое сегодня у нас на дворе», - подытожил Сергей Златогорский.

Также он поручил привести в порядок могилы ветеранов.

«Суровая реальность. У нас уже целый участок - это где похоронены бойцы СВО. Там тоже надо посмотреть, что и как сделать. Я прошу и жителей города почтить память ребят, которые погибли на СВО. Я думаю, цветы - это самое меньшее, что мы можем для их памяти сделать», - отметил глава Кузнецка.

Также он призвал горожан жертвовать деньги на нужды бойцов СВО.

«У кого есть деньги на салюты, на лишнюю банку пива, давайте вот туда», - указал Златогорский.

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