Пензенцы - о дорогах: Ямы есть, разметки нет, освещение то еще

27.03.2023 | 09:32

Жителей Пензы не устраивает состояние городских дорог. Недовольны 94% горожан, принявших участие в опросе, организованном телеграм-каналом PenzaInform. На 9:30 понедельника, 27 марта, в нем проголосовали 2 600 человек.

Вопрос звучал так: «Что вас больше всего не устраивает в состоянии пензенских дорог?» 83% выбрали вариант «Наличие ям».

«Самое неприятное, что часто ямы техногенные: при ремонте первая бригада выдалбливает «гнезда» для заливки, и все это остается на многие недели без продолжения», «Ямы! Периодически их залатывают, они опять появляются на тех же местах, и так по кругу», «Такое ощущение, что дорожники этот трактор для нарезания дыр арендуют у кого-то на один день, запиливают им сразу весь город, а потом всю весну и начало лета эти ямы неспешно заделывают. И даже не удивлюсь, если оно на самом деле так и есть», - отметили пензенцы.

6% указали, что им особенно не по душе отсутствие разметки, 5% - плохое освещение.

При этом многие отметили, что хотели бы проголосовать за все три варианта одновременно.

«Ямы и при свете дня, и в сумерках являются проблемой. Разметка отсутствует за редким исключением. Освещение в вечерние часы желтыми фонарями - это вообще не освещение, а профанация», «Несоответствие техническому регламенту! То есть это три пункта», «Так на дорогая и ямы есть, и разметки нет, и освещение в некоторых местах то еще», - пояснили пензенцы.

Некоторые горожане указали в комментариях на другие проблемы дорог.

«Отсутствие ливневок. Как дождь, даже небольшой, - хоть вплавь иди. Обувь всегда промокает», «Люки так и не научились делать. Вроде бы люков много, времени было предостаточно, но каждый раз каждый люк проваливается», «Не устраивает то, что, как только заасфальтируют, через месяц раскапывают», - перечислили люди.

6% горожан, принявших участие в опросе, отметили, что их в состоянии пензенских дорог все устраивает.