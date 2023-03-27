Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мар 2023|10:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы - о дорогах: Ямы есть, разметки нет, освещение то еще

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителей Пензы не устраивает состояние городских дорог. Недовольны 94% горожан, принявших участие в опросе, организованном телеграм-каналом PenzaInform. На 9:30 понедельника, 27 марта, в нем проголосовали 2 600 человек.

Вопрос звучал так: «Что вас больше всего не устраивает в состоянии пензенских дорог?» 83% выбрали вариант «Наличие ям».

«Самое неприятное, что часто ямы техногенные: при ремонте первая бригада выдалбливает «гнезда» для заливки, и все это остается на многие недели без продолжения», «Ямы! Периодически их залатывают, они опять появляются на тех же местах, и так по кругу», «Такое ощущение, что дорожники этот трактор для нарезания дыр арендуют у кого-то на один день, запиливают им сразу весь город, а потом всю весну и начало лета эти ямы неспешно заделывают. И даже не удивлюсь, если оно на самом деле так и есть», - отметили пензенцы.

6% указали, что им особенно не по душе отсутствие разметки, 5% - плохое освещение.

При этом многие отметили, что хотели бы проголосовать за все три варианта одновременно.

«Ямы и при свете дня, и в сумерках являются проблемой. Разметка отсутствует за редким исключением. Освещение в вечерние часы желтыми фонарями - это вообще не освещение, а профанация», «Несоответствие техническому регламенту! То есть это три пункта», «Так на дорогая и ямы есть, и разметки нет, и освещение в некоторых местах то еще», - пояснили пензенцы.

Некоторые горожане указали в комментариях на другие проблемы дорог.

«Отсутствие ливневок. Как дождь, даже небольшой, - хоть вплавь иди. Обувь всегда промокает», «Люки так и не научились делать. Вроде бы люков много, времени было предостаточно, но каждый раз каждый люк проваливается», «Не устраивает то, что, как только заасфальтируют, через месяц раскапывают», - перечислили люди.

6% горожан, принявших участие в опросе, отметили, что их в состоянии пензенских дорог все устраивает.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте