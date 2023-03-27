Пензенец попытался купить пистолет и потерял деньги

27.03.2023 | 14:38

Попытка приобрести оружие закончилась для 47-летнего пензенца неудачно. Мужчина стал очередной жертвой мошенников.

Горожанин решил, что ему нужен травматический пистолет. Объявление о продаже оружия попалось ему в группе мессенджера.

Мужчина списался с автором, договорился о сделке и доставке, а затем перечислил на указанный собеседником банковский счет 94 000 рублей.

Однако пистолет пензенцу так и не прислали, а «продавец» перестал выходить на связь.

Горожанин понял, что остался без денег и оружия, и пошел в полицию. Там он признался, что был в курсе подобных мошеннических схем. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - обратились к жителям Пензенской области в региональном УМВД России.