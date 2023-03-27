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Общество

Опубликован график доставки социальных выплат в апреле

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Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график финансирования пенсий и других социальных выплат в апреле.

Пенсионерам, получающим деньги через банки, 4 апреля перечислят выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е число, 12 апреля - на 13-19-е число, 19 апреля - на 20-22-е, 21 апреля - на 23-25-е.

День доставки пенсии устанавливается исходя из адреса проживания и меняется только в случае его смены. Дата зачисления на счет соответствует графику финансирования, составленному с учетом выходных и праздничных дней.

Доставка пенсий и социальных выплат через «Почту России» производится по графикам, составленным отделениями почтовой связи.

3 апреля будут профинансированы через банки ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет; единое пособие; выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки; пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры поддержки.

«Почта России» доставит деньги до 25 апреля.

«Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за апрель в рамках переходного периода будет перечислена получателям после 25 апреля. В дальнейшем средства будут перечисляться в единый день - 5-го числа за предыдущий месяц (за май - 5 июня и так далее)», - сообщили в СФР.

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