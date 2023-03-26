Жителей Пензенской области предупредили об ухудшении погоды

26.03.2023 | 14:55

Жителей Пензенской области недолго будет радовать теплая и солнечная погода. Согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в регион придут дожди и похолодание.

В понедельник, 27 марта, в области возможен сильный дождь, однако дневная температура составит +10…+13 градусов. Во вторник и среду будет переменная облачность, +12…+14 днем.

В четверг температура снизится ночью до +2…+1 градуса, днем до +9…+11. Синоптики обещают дождь, местами сильный.

В пятницу днем столбик термометра покажет +3…+6. Возможен мокрый снег. Ветер до 6 метров в секунду.

В субботу ожидается примерно такая же погода, а вот в воскресенье есть вероятность, что осадки прекратятся, а температура поднимется до 10 и более градусов.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в апреле, скорее всего, не стоит ждать много осадков. Температура будет около нормы.