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Общество

Синоптики пообещали удивительные весну и лето в Пензенской области

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В Пензенской области в этом году синоптики прогнозируют теплую вторую половину весны. В апреле, скорее всего, не стоит ждать много осадков. Май выдастся теплым.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холодного лета не ожидается, вероятно температура будет держаться около или выше средних многолетних значений.

«Вообще нынешний прогноз удивительный. Нигде не прогнозируется температура ниже нормы. Все почему? Потому что мы перешли на использование новых норм, которые подняли планку нормальных значений», - цитирует специалиста «Российская газета».

В августе, возможно, в область придут дожди, а вот сентябрь, скорее, будет солнечным, теплее, чем в 2022-м, жителей региона порадует бабье лето.

Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные прогнозы всегда вероятностные, уверенность, что они сбудутся, - 65-70%.

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