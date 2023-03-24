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Общество

Схема нерабочая: единственную дорогу в Зарю снова перекрыли

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Единственная дорога в Зарю в пятницу, 24 марта, снова оказалась закрыта. Как сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» в 13:30 местная жительница, проезжую часть в очередной раз перегородила фура.

«Это сразу перед трассой, метров 50. Там поворот запретили, вот водители фур и мучаются с разворотом, места совсем нет», - пояснила горожанка.

По ее словам, большегруз ехал по трассе М-5 и на дороге на Зарю попытался развернуться. Водителю пришлось так делать, поскольку в том месте, где фуры поворачивали раньше, им этот маневр запретили.

«А здесь, на нашей единственной дороге в Зарю, им не хватает места для разворота. Здесь же всего две полосы, а по краям - грязь. Так что машина застряла, а все жители Зари встали в пробке», - рассказала пензячка.

Остановилось движение и на трассе.

Чтобы ситуация перестала повторяться (а это происходит с завидной регулярностью), нужно делать площадку для разворота. «Сейчас схема нерабочая», - констатировала жительница Зари.

В этот раз пензенцы простояли в пробке на выезде из Зари полчаса. Исправить положение помог другой большегруз.

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