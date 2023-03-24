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Общество

На уборку скверов в санитарную пятницу вышли 75 человек

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На улице Карпинского у сквера «Бессмертный полк» встретились муниципальные служащие. В санитарную пятницу 75 человек пришли, чтобы общими силами навести порядок.

«В данном мероприятии участвуют администрация Ленинского района, Управление ЖКХ г. Пензы, управление архитектуры и строительства и сотрудники администрации города Пензы. Прилегающие к домовладениям территории закреплены за обслуживающими управляющими компаниями, также есть муниципальные территории, которые сегодня мы будем убирать», - рассказал заместитель начальника отдела благоустройства администрации Ленинского района г. Пензы Алексей Абрамчев.

После небольшого инструктажа чиновники разошлись по закрепленным участкам - скверам «Бессмертный полк» и «Три гвоздики», улицам Карпинского, Островского, Коммунистической.

«Больше всего листвы, все же у нас много зеленых насаждений и очень много листвы. И бывает такое, что разные фантики. Убираем все», - отметила участница санитарной пятницы Ольга Акулина.

За тем, как ударно трудятся муниципальные служащие, понаблюдали местные активисты. Пенсионер Алексей Маслов участвовал в множестве субботников. Ему есть что вспомнить и с чем сравнить увиденное.

«Если не очищать, не пойми что будет, грязь везде. Это необходимо. Раньше были субботники на предприятиях, все выходили и убирались, а сейчас этого, к сожалению, нет», - подчеркнул пензенец.

Весь собранный мусор участники санитарной пятницы упаковали в большие пакеты. Их отвезут на свалку коммунальные работники.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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