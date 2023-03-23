Пособия и зарплаты жителей области вырастут вслед за МРОТ

23.03.2023 | 14:25

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5%. Это означает, что такие выплаты, как декретные, больничные, по уходу за ребенком до полутора лет и другие, также вырастут.

Увеличение МРОТ произойдет с 1 января 2024 года, он составит 19 242 рубля.

Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на выступление премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме. В четверг, 23 марта, он отчитывался о работе правительства перед депутатами.

«По поручению Президента проведем индексацию МРОТ с 1 января на 18,5 процента, особое внимание работникам бюджетной сферы. Наши педагоги, преподаватели вузов, врачи и другой медперсонал, сотрудники социальной, культурной сферы должны получать достойную плату за свой непростой труд», - заявил Мишустин.

Он также сказал, что в 2022-м прожиточный минимум увеличился более чем на 13,5%, а МРОТ - практически на 17%.

В Пензенской области минимальный размер оплаты труда на данный момент составляет 16 242 рубля.