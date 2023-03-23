Хозяйка жилья с неисправной проводкой заплатит соседям за пожар

23.03.2023 | 11:27

Жительнице Пензы придется возместить соседям ущерб от пожара, начавшегося в ее квартире. Такое решение принял Ленинский районный суд, а областной оставил его без изменений.

Пожар случился 21 августа 2020 года на улице Ключевского, в четырехквартирном одноэтажном деревянном доме 1987 года постройки.

Соседи рассказали, что в результате была повреждена крыша, ее конструктивные элементы, потолочные перекрытия. Помещения оказались закопчены, комнаты и все, что в них было (мебель, бытовая техника), пролиты водой. В доме необходимо делать ремонт.

«Актом экспертного исследования установлено, что причиной пожара явился аварийный режим работы электропроводки электросети квартиры ответчицы. Ответчик, являясь собственником квартиры, на основании ст. 209 и 210 Гражданского кодекса РФ должен нести ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее ее состояние и обслуживание, а соответственно, и за последствия, возникшие ввиду пожара», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Соседи просили взыскать в их пользу материальный ущерб и судебные расходы. Их требования удовлетворили.

Женщине, в чьей квартире начался пожар, придется выплатить соседям сумму причиненного ущерба (349 490 рублей) и возместить им расходы по оплате экспертных услуг и госпошлины (более 60 000 рублей).