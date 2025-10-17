В Пензе руководитель фирмы скрыл имущество от налоговой

17.10.2025 | 10:53

В Пензе осудили бывшего руководителя ООО «Возрождение». 36-летний мужчина скрыл имущество организации, чтобы не уплачивать налоги.

В 3-м квартале 2023 года он продал 3 автомобиля компании (Toyota Camry и 2 «Лады-Гранты») за 4,6 млн рублей.

Зная, что налоговая задолженность фирмы превысила 29 млн, директор не стал вносить вырученные деньги в кассу или на расчетные счета, чтобы их не списали в счет недоимки. Суммой он распорядился по своему усмотрению.

Однако преступная схема раскрылась, в отношении пензенца возбудили уголовное дело.

«На момент рассмотрения дела в суде мужчина уже находился в исправительной колонии, где отбывал наказание в виде лишения свободы за мошенничество», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В июле Ленинский районный суд с учетом рецидива и по совокупности преступлений приговорил его к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 320 000 рублей.

Посчитав наказание слишком суровым, мужчина подал апелляционную жалобу, однако ее оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.