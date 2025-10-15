Криминал

В Кузнецке подростка осудили за кражу более 800 000 рублей

17-летнему кузнечанину вынесли приговор за кражу в крупном размере. Он опустошил чужой счет.

Как сообщалось ранее, в мае этого года подросток попросил у знакомой ее банковскую карту, так как своей не было. Она согласилась и вместе с тем раскрыла пароль доступа к мобильному приложению.

За несколько дней несовершеннолетний похитил со счета более 834 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

На юного кузнечанина завели уголовное дело. Он признал вину, помог расследованию и возместил ущерб.

Горожанина приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

«Осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию», - рассказали в Кузнецком районном суде.

Также у несовершеннолетнего конфисковали мобильный телефон, с помощью которого он совершил преступление.

