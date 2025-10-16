Вынесен приговор по делу о смерти рабочего в траншее на ГПЗ

16.10.2025 | 20:46

26-летнего пензенца осудили за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, из-за которого погиб человек. 61-летний рабочий скончался в результате обрушения неукрепленного грунта.

Трагедия случилась 3 сентября 2024 года на улице Баталина (ГПЗ) - в 40 метрах от дома № 31. Молодой пензенец в силу должности отвечал за обеспечение безопасных условий ведения работ.

Шло строительство многоэтажного многоквартирного дома. В тот день рабочие занимались прокладкой сетей водопровода и канализации и в том числе доработкой грунта. Подсудимый не обеспечил наличие креплений вертикальных стенок траншеи глубиной 3 м, не проверил состояние откосов и дал указание людям спуститься в нее.

В итоге произошла трагедия. Когда пожилой мужчина находился в траншее, грунт обвалился и засыпал его. Он погиб от механической асфиксии в результате сдавления груди и живота.

Молодой пензенец полностью признал вину. Он рассказал, что по окончании работ велел всем выбраться из траншеи, но пожилой рабочий опять спустился в нее, нагнулся и в это время произошел обвал грунта.

Подсудимый стал звать на помощь и пытался откопать мужчину, просил окружающих позвонить в службу спасения. Однако избежать трагедии не удалось.

При назначении наказания суд учел, что пензенец ранее к ответственности не привлекался, частично компенсировал моральный вред родственнице погибшего (в сумме 1 000 000 рублей) и имеет малолетних детей. Его приговорили к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком в 2 года.

«В счет компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей 50 000 рублей», - сообщили в Железнодорожном районном суде.