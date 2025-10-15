В Пензенской области закончился пожароопасный сезон

15.10.2025 | 20:08

В среду, 15 октября, в Пензенской области объявили о завершении пожароопасного сезона. Он начался 25 марта.

«В этом году на землях лесного фонда региона возникло всего 22 лесных пожара, и все они были ликвидированы в день возникновения», - отчитались в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Количество возгораний по сравнению с прошлым годом сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных пожаров удалось избежать.

«Патрулированием было выявлено 70 нарушений правил пожарной безопасности в лесах», - добавили в министерстве.

В 2024 году пожароопасный период стартовал 5 апреля. С 1 июня был введен особый режим, который отменили 23 октября.