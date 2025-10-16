Колышлеец добился выплаты за погибшую от удара током корову

16.10.2025 | 11:31

Права фермера из Колышлейского района, у которого погибла корова, защитили суды трех инстанций.

3 августа 2023 года животное по кличке Луна стало жертвой удара током от провисшего провода линии электропередачи напряжением 380 Вт. Всего в хозяйстве мужчины было 13 коров.

Фермер направил претензию ПАО «Россети Волга», которое отвечало за данную линию, о возмещении ущерба, но ее не удовлетворили. Тогда мужчина обратился в суд и попросил взыскать с организации 78 400 рублей (за погибшее животное), а также расходы по осмотру и утилизации биоотходов и деньги, потраченные на судебное разбирательство.

Дело рассмотрел Ленинский районный суд Пензы и удовлетворил иск. Ответчика обязали выплатить фермеру более 127 000 рублей.

Однако представитель ПАО «Россети Волга» не согласился с решением и подал сначала апелляционную жалобу, а затем кассационную. Их оставили без удовлетворения.

Доводы ответчика о том, что организация не виновата в гибели животного, что смерть коровы от удара током не доказана, не сочли основанием для отмены судебного акта.

«Как правильно установлено судом первой инстанции, ответчик не выполнил надлежащим образом обязанность по содержанию линии электропередачи в исправном состоянии, по обеспечению срабатывания систем защиты в случае короткого замыкания и отключения линии в целях недопущения вреда жизни и здоровью людей, имущества граждан и юридических лиц», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.