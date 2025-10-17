На Маяке выгорел расселенный 3-квартирный дом

17.10.2025 | 09:47

Утром в пятницу, 17 октября, в Пензе на улице Лесной Поселок (микрорайон Маяк) выгорел изнутри расселенный 3-квартирный дом.

Сигнал о пожаре поступил в 6:33, сообщили в областном ГУ МЧС России. На тушение выезжали 19 человек на 5 спецмашинах.

«Выгорело внутри дома площадью 100 квадратных метров», - уточнили в МЧС.

По словам очевидцев, пламя охватило строение № 4. Там часто видели бездомных.

Ранее специалисты подсчитали, как часто в Пензе поджигают расселенные дома. За 9 месяцев 2025 года в Пензе случилось 8 пожаров в расселенных домах, из них по причине поджога - всего 2.