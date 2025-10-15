Криминал

Мать четверых детей из Бессоновки отправится в колонию из-за закладки

34-летнюю мать четверых детей из Бессоновки приговорили к исправительной колонии из-за наркотиков.

Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за покушение на сбыт запрещенных веществ - 19 мая ей назначили условное наказание. Однако, выслушав решение суда, она сразу же связалась со знакомым и договорилась съездить за закладкой с метилэфедроном.

Далее сельчанка приехала к мужчине на такси и они вместе отправились в лесополосу, где забрали наркотик. Многодетная мать разделила его на части: одну отдала спутнику (тот принял ее на месте), а оставшуюся массой 1,76 г положила в свою сумку, чтобы употребить позже, рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

«Уголовное дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Действия женщины квалифицировали как приобретение наркотических веществ в крупном размере и их хранение без цели сбыта. Она признала вину.

Жительницу Бессоновки приговорили к лишению свободы на 3 года и 1 месяц с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

«В соответствии со ст. 313 УПК РФ постановление о передаче малолетних детей осужденной на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещении их в детские или социальные учреждения может быть принято по ходатайству заинтересованных лиц и после провозглашения приговора», - рассказали в пресс-службе.

