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Общество

Депутат Госдумы заявил, что для мобилизации нужен новый указ

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Военкоматы не могут проводить мобилизацию россиян без нового указа президента страны. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, сообщает URA.RU.

«Нет, конечно. Для того, чтобы кого-то мобилизовывать, нужно новое решение. Нужен указ президента. Просто так, по собственной инициативе, военкоматы эту работу проводить не могут в принципе. У них нет на это полномочий», - цитирует издание Валеева.

Тема мобилизации в очередной раз была поднята на фоне повесток, которые приходят жителям разных регионов России. Военком Пензенской области Андрей Сурков объяснил, что их рассылают с осени для сверки данных и продолжат это делать.

«В обязанности каждого гражданина входит уточнять свои личные данные при их изменении личным прибытием в военкомат. Или как-то еще уведомить военкомат об их изменении. Поэтому после мобилизации (знаете, были некоторые проблемы, и они были озвучены везде, в связи с тем, что персональные данные были не уточнены) мы продолжаем уточнять данные каждого, кто у нас стоит на воинском учете», - рассказал он.

Сверка данных нужна теперь еще и из-за предстоящего повышения призывного возраста. «Совершенно меняется круг лиц, которые могут быть призваны для действительной службы по призыву», - пояснил Эрнест Валеев.

13 марта в Госдуму депутатами Андреем Картаполовым, Андреем Красовым и Юрием Швыткиным был внесен законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста. Нижнюю планку хотят поднять с 18 лет до 21 года, верхнюю - с 27 лет до 30.

Предусматривается переходный период до 2026 года. Так, с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет; с 1 января по 31 декабря 2025 года - от 20 до 30; с 1 января 2026 года - от 21 до 30.

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