В Пензенской области вдова бойца СВО лишила его родителей выплаты

29.01.2025 | 10:50

Жительница Пензенской области столкнулась с проблемой. Ее муж погиб во время проведения специальной военной операции. Согласно законодательству, ей, а также родителям бойца полагаются выплаты.

Однако мать и отец не участвовали в жизни будущего героя. Поэтому вдова решила, что они не должны получить деньги за погибшего сына.

Чтобы подтвердить, что родители не имеют права на часть выплат, необходимо было предъявить соответствующие документы из архива. Женщина обратилась за помощью в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Социальный координатор и областное министерство образования направили запросы. Им оперативно предоставили документы о лишении родительских прав и копию домовой книги.

«Теперь вдова получит полную сумму выплат», - сообщили в администрации Пензенского района.